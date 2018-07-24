Сумочка-клатч "Geometrika" изготовлена из натурального дерева и кожи, воплощает в себе все современные модные тренды. Это абсолютно экологичный продукт, при его изготовлении не используется химия и не причиняется вред природе. Шпон изготавливается из древесины, которая используется для создания мебели класса "премиум".

При производстве изделия древесина покрывается натуральным воском, что придает сумке благородный блеск и создает защиту от царапин и потертостей. Такое финишное покрытие можно наносить раз в год, чтобы продлить срок жизни сумочки.

Шпон и натуральная кожа обеспечивают долговечность и надежность сумки. Клатчи изготавливаются в России мастером вручную, что придает изделию особую энергию и душевность рукотворной вещи.

Клатч «Geometrika» - это эксклюзивное изделие. Для каждой сумочки используются тщательно подобранные кусочки дерева, поэтому узор никогда не повторяется.

Изящный размер, великолепный, элегантный дизайн клатча сделает его незаменимым аксессуаром современной, стильной девушки. Благородная расцветка натуральной древесины офрама, американского ореха и других ценных пород дерева делает клатч изысканным и заметным предметом в руках женщины. Такая деталь придаст шик и респектабельность даме любого возраста.