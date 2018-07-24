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Каталог / Коллекция "Geometrika" / Geometrika 150

Geometrika 150

Цена от до руб.
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Деревянный клатч "Geometrika 150" из ореха
Клатч выполненный из натуральной кожи со шпоном ореха не оставят вас незамеченной.
15 500 р.
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Деревянный клатч "Geometrika 150" из моренного эвкалипта
Фирменная технология сращивания тончайшего слоя дерево с натуральной кожей делают его невесомым - всего 245 грамм, прочным и пластичным.
17 500 р.
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Деревянный клатч "Geometrika 150" индийский палисандр
Geometrika 150 изготовлена из первоклассной кожи и древесины индийского палисандра.
18 000 р.
22 500 р.
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Деревянный клатч Geometrika 150 Olivia

Деревянный клатч Geometrika 150 Olivia

15 500 р.
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Деревянный клатч "Geometrika 150 GOLD"

Деревянный клатч "Geometrika 150 GOLD"


28 500 р.
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Деревянный клатч Geometrika 150 Black GOLD

Деревянный клатч Geometrika 150 Black GOLD

29 500 р.
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Деревянный клатч Geometrika 150 тонированный орех (черный)
Эксклюзивный клатч из затонированной в черный цвет древесины выполнен в классических тонах, благодаря которым изделие выглядит роскошным, с нотками традиционной строгости.
18 500 р.
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Деревянный клатч "Geometrika 150" six wood
Деревянный клатч "Geometrika 150" выполнен из высококачественной кожи и шести пород дерева.
18 500 р.
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Деревянный клатч Geometrika150 из лунного эбена
Лунный эбен - самая редка и дорогая разновидность эбена. Именно из него сделан клатч Geometrika150.
25 500 р.
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Деревянный клатч "Geometrika 150" зебрано/эбен
Деревянный клатч "Geometrika 150" из зебрано и эбена, изготовленный из древесины и с внутренней отделкой из натуральной кожи, – универсальный эксклюзивный аксессуар на все случаи жизни.
16 500 р.
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Деревянный клатч "Geometrika 150" прованс
Деревянная сумочка клатч "Geometrika 150" – современная эко-версия женских аксессуаров, выполненная с намеком на винтажный стиль.
16 500 р.
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Деревянный клатч с натуральным ворсом Geometrika 150 Хаки
Клатч из натуральной кожи пони, выкрашенной в цвет хаки, с клапаном из ореха – атрибут настоящей роскоши и олицетворение эксклюзивности.
20 500 р.
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Geometrika 150 белый орех
Белый клатч Geometrika 150 с ремешком из натуральной кожи с идеальными геометрическими формами.
15 500 р.
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Деревянный клатч с кожей Geometrika 160
Наличие плечевого ремешка и вовсе делает клатч самой настоящей сумочкой, которую можно носить как угодно. И плюс мы добавили петлю для удобного расположения на вашем запястье!
17 500 р.
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Деревянный клатч "Geometrika 150" эбен макасар
Geometrika 150 выполнена из высококачественной кожи и шпона эбенового дерева.
22 500 р.
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Деревянный клатч Geometrika 150 тинео
Стильный деревянный клатч "Geometrika 150" (тинео) – одна из модных новинок, завоевавшая арены отечественной и зарубежной бьюти-индустрии.
17 500 р.
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Деревянный клатч "Geometrika 150" орех/офрам
Клатч "Geometrika 150" ручной работы, изготовленный из ореха и обладающий всеми необходимыми для модного аксессуара качествами: фешенебельное оформление, вместительность, практичность, долговечность, эргономичность и эксклюзивность.
17 500 р.
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Деревянный клатч "Geometrika 150" офрам
"Geometrika 150" выполнена из дерева породы офрам в лучших традициях бренда – безукоризненно и с учетом главных пожеланий своих поклонниц: эргономичность, вместительность и неповторимый дизайн.
17 500 р.

Деревянные клатчи Geometrika 150.

Сумочка-клатч "Geometrika" изготовлена из натурального дерева и кожи, воплощает в себе все современные модные тренды. Это абсолютно экологичный продукт, при его изготовлении не используется химия и не причиняется вред природе. Шпон изготавливается из древесины, которая используется для создания мебели класса "премиум".

При производстве изделия древесина покрывается натуральным воском, что придает сумке благородный блеск и создает защиту от царапин и потертостей. Такое финишное покрытие можно наносить раз в год, чтобы продлить срок жизни сумочки.

Шпон и натуральная кожа обеспечивают долговечность и надежность сумки. Клатчи изготавливаются в России мастером вручную, что придает изделию особую энергию и душевность рукотворной вещи.

Клатч «Geometrika» - это эксклюзивное изделие. Для каждой сумочки используются тщательно подобранные кусочки дерева, поэтому узор никогда не повторяется.

Изящный размер, великолепный, элегантный дизайн клатча сделает его незаменимым аксессуаром современной, стильной девушки. Благородная расцветка натуральной древесины офрама, американского ореха и других ценных пород дерева делает клатч изысканным и заметным предметом в руках женщины. Такая деталь придаст шик и респектабельность даме любого возраста.

Постоянное обновленние коллекции
Собственное производство в Москве
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Доставка по России
300 рублей
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Миссия
О нас
Бренд деревянных очков COOB был основан с целью создания продуктов, которые бы смогли сочетать в себе нашу страсть к инновационному дизайну и натуральные природные материалы. Мы стремимся к поиску гармонии между благородной древесиной, модными трендами и классикой. Так рождаются самые лучшие очки и оправы в мире!
Основатель бренда COOB: "из дерева можно сделать не только табуретку"
Приводим отрывок интервью Николая Кисилева, основателя марки COOB, для глянцевого Интернет-издания. В статье вы узнаете где лучше покупать аксессуары из натурального материала (дерево, бамбук). А также как пришла идея о создании бизнеса по производству оригинальных очков в деревянной оправе, чехлов и других аксессуаров. И почему важно развиваться не только в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а продавать товар через собственный Интернет-магазин с доставкой по всей России.
Селебрити в очках из дерева
Всегда интересно знать, что носят селебрити. Отслеживая одежду и аксессуары звезд, можно понять что будет в тренде, на какие вещи обратить внимание. Деревянные очки являются одной из модных новинок 2014-2015 годов, которую уже успели купить для себя представители шоу-бизнеса. Звезды реалити-шоу "Дом-2", "Каникулы в Мексике", известные актеры Константин Хабенский, Максим Соколовский) и исполнители (Тимати, Иван Дорн, Смоки Мо, Ёлка) выбирают стильные солнцезащитные очки из натуральных материалов. Все фотографии доступны здесь!